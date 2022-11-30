МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, приостанавливающий действия норм закона о прожиточном минимуме для установления показателя в 2023 году в размере 14375 рублей. Глава Минтруда рассказал о росте разницы сумм МРОТ и прожиточного минимума

Согласно пояснительной записке, документ предполагает приостановку действующей "нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" в целях установления величины прожиточного минимума на 2023 — 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов".

В верхней палате парламента добавили, величина прожиточного минимума вырастет на 456 рублей в сравнении с показателе от 1 июня 2022 года.