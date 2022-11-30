МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон, который оговаривает правила прохода судов через внутренние морские воды Северного морского пути (СМП), включая иностранные военные корабли. РЖД запустят поезда к Северному Сиянию

"Представляется целесообразным установить изменениями, вносимыми в закон, необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее, чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода", — следует из текста пояснительной записки.

Подчеркивается, что во внутренних водах в акватории СМП без цели захода в морской порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей может находиться не более одного иностранного военного корабля или другого государственного судна, если иное не предусмотрено специальным решением российского правительства.

Во время захода во внутренние морские воды в акватории Северного морского пути без цели захода в морской порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства должны следовать на поверхности и под своим флагом, уточняется в документе.