МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, согласно которому цена договора при заключении сделки продажи государственной или муниципальной недвижимости останется фиксированной на время оформления соответствующих документов в случае изменения кадастровой стоимости объекта. ЦБ рассматривает прямые продажи бумаг эмитентами россиянам

В частности, речь идет об объектах недвижимости, которые передаются в собственность или в пользование из государственной или муниципальной собственности. По мнению законодателей, документ обеспечит гарантии прав приобретателей объектов недвижимости.

Так, если в процессе оформления государственной или муниципальной недвижимости в аренду или ее выкупа в частную собственность к моменту заключения договора кадастровая стоимость увеличилась – оплачивается сумма, актуальная на дату подачи заявления. Если же стоимость уменьшилась, то будет применяться наиболее выгодная для заявителя цена выкупа или аренды.