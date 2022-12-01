Правительство одобрило запрет на участие в концессиях в ЖКХ подконтрольным офшорам компаниям
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство России поддерживает законопроект о запрете не только офшорным, но подконтрольным им организациям быть концессионерами в сфере ЖКХ при условии его доработки ко второму чтению, следует из официального отзыва кабмина на него.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, направлен на обеспечение безопасности объектов теплоснабжения и водоснабжения, которые относятся к числу критически важных объектов. Он разработан в рамках межфракционной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в этой сфере, созданной по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Законопроект запрещает юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах, и подконтрольным им лицам выступать в России в качестве концессионеров объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, а также отдельных объектов таких систем. На рассмотрение Госдумы в первом чтении его планируется вынести 6 декабря.
Правительство в своем отзыве отмечает необходимость приведения положений законопроекта ко второму чтению в соответствие с частью 1 статьи 40 закона "О концессионных соглашениях", которой уже определено, что стороной такого соглашения в отношении объектов ЖКХ не может являться иностранное юрлицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства. "К числу таких юридических лиц относятся и юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах", — указывает кабмин.
При этом правительство считает "целесообразным предусмотреть в законопроекте положения об отсутствии у российского юридического лица, являющегося стороной по концессионному соглашению в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, прямого или косвенного контроля со стороны юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне", а также порядок подтверждения соответствия российского юрлица данному требованию.
https://1prime.ru/government/20221201/839017861.html