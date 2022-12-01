МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство России поддерживает законопроект о запрете не только офшорным, но подконтрольным им организациям быть концессионерами в сфере ЖКХ при условии его доработки ко второму чтению, следует из официального отзыва кабмина на него. Компания Маска по производству чипов Neuralink проведет испытания на людях

Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, направлен на обеспечение безопасности объектов теплоснабжения и водоснабжения, которые относятся к числу критически важных объектов. Он разработан в рамках межфракционной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в этой сфере, созданной по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроект запрещает юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах, и подконтрольным им лицам выступать в России в качестве концессионеров объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, а также отдельных объектов таких систем. На рассмотрение Госдумы в первом чтении его планируется вынести 6 декабря.

Правительство в своем отзыве отмечает необходимость приведения положений законопроекта ко второму чтению в соответствие с частью 1 статьи 40 закона "О концессионных соглашениях", которой уже определено, что стороной такого соглашения в отношении объектов ЖКХ не может являться иностранное юрлицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства. "К числу таких юридических лиц относятся и юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах", — указывает кабмин.

При этом правительство считает "целесообразным предусмотреть в законопроекте положения об отсутствии у российского юридического лица, являющегося стороной по концессионному соглашению в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, прямого или косвенного контроля со стороны юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне", а также порядок подтверждения соответствия российского юрлица данному требованию.