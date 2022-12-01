МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Документ о стратегии развития финансового рынка России до 2030 года будет внесен в правительство в четверг, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков в рамках VIII Банковской юридической конференции "Банки в эпоху кардинальных перемен: аспекты права", которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Российские банки вновь начнут раскрывать финансовую информацию

В рамках конференции Чебесков отметил, что многие инициативы и проекты, разрабатываемые на высшем уровне, начинают реализовываться активнее для поддержки рынка.

"Кто помнит обсуждение партнерского финансирования, это длится лет пять, в этом году внесен законопроект. То же самое с ЦФА (цифровые финансовые активы — ред.), то же самое с внешнеэкономическими расчетами в цифровых валютах и ЦФА. Мы долгое время что-то обсуждали, но сейчас настало время принятия решений, и эти решения принимаются совместными усилиями", — заявил он.

"Все те инициативы верхнеуровневые, которые сегодня обсуждались, мы совместно с Центральным банком, с Минэкономразвития попытались погрузить в единый стратегический инструмент — "Стратегия развития финансового рынка до 2030 года". Этот документ мы сегодня вносим в правительство РФ и надеемся на его скорое принятие как некого вектора развития, на который мы будем ориентироваться", — сказал Чебесков.

По его словам, уже сейчас можно констатировать тот факт, что уже ясно, как должны выглядеть новая финансовая архитектура и финансовый рынок, как должна трансформироваться экономика.