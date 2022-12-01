Источник: правительство предложило назначить Волкова главой "Почты России"
Источник: директива о назначении Михаила Волкова главой "Почты России" уже подписана
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Директива о назначении экс-руководителя "Национальной лотереи" Михаила Волкова на пост главы "Почты России" подписана, рассказал РИА Новости источник в правительстве.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что, в связи с негативными финансовыми показателями компании, "Почте России" требуется перестановка кадров. В первом полугодии совокупный убыток корпорации увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 миллиарда рублей.
"Документ подписан", — заявил источник.
Отмечается, что Волков сменит максима Акимова, ставшего генеральным директором "почты России" в 2020 году.