МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Директива о назначении экс-руководителя "Национальной лотереи" Михаила Волкова на пост главы "Почты России" подписана, рассказал РИА Новости источник в правительстве. Догузову сняли с поста главы Ростуризма

Ранее "Коммерсант" сообщал, что, в связи с негативными финансовыми показателями компании, "Почте России" требуется перестановка кадров. В первом полугодии совокупный убыток корпорации увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 миллиарда рублей.

"Документ подписан", — заявил источник.

Отмечается, что Волков сменит максима Акимова, ставшего генеральным директором "почты России" в 2020 году.