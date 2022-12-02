МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило эксперимент по tax free до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Совфеде предложили поощрять налоговыми льготами легальных перевозчиков

"В пункте 4 постановления правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № 105 "О реализации пилотного проекта по компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" слова "до 31 декабря 2022 года" заменить словами "до 31 декабря 2023 года", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас эксперимент по tax free проводится в 16 регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, в Татарстане и Мордовии.

В конце октября Минпромторг России предложил включить в этот перечень для стимулирования притока туристов из ближнего и дальнего зарубежья четыре новых региона — Забайкальский край, Амурскую и Иркутскую области, а также Красноярский край. Забайкальский край и Амурская область граничат с Китаем.

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Согласно этой системе, вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.