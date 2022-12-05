МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует протокол о реструктуризации государственного кредита Белоруссии. Белоруссия продолжит рассчитываться с Россией за энергоносители в рублях

Российская сторона ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении Белоруссии государственного финансового кредита, подписанного 6 октября 2021 года и измененного 14 марта 2022 года.

Глава государства также ратифицировал соглашения с белорусской стороной, предусматривающие изменение условий отдельных договоров Москвы и Минска.

Соответствующие документы размещены на сайте правовой информации.

Ранее глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов сообщал, что два государства договорились перенести часть выплат по российским кредитам на более комфортный срок через пять-шесть лет.

По словам белорусского премьер-министра Романа Головченко, в результате переговоров белорусской и российской правительственных делегаций в Москве 14 марта принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, которые предоставлялись Белоруссии Россией, и о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.