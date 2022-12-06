МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о совершенствовании ликвидационных процедур в отношении кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, конкурсным управляющим которых является Агентство по страхованию вкладов. Финансист объяснил, что сейчас нужно сделать с долларом

Документ, внесенный депутатом Владиславом Резником ("Единая Россия"), устанавливает особенности субординации требований кредиторов таких финансовых организаций. Требования заинтересованных и контролирующих эти организации лиц будут удовлетворяться в последнюю очередь (субординированные требования). Кредиторы по субординированным требованиям не будут иметь права голоса на собраниях кредиторов, не могут быть избраны в состав комитета кредиторов и выступать представителями других кредиторов.

В случае выявления обстоятельств для субординации требований после их включения в реестр требований кредиторов вопрос об их субординации будет решаться арбитражным судом. Законопроектом устанавливаются и особенности погашения требований кредиторов страховых организаций и НПФ их учредителями (участниками) или третьими лицами по аналогии с кредитными организациями при одновременной корректировке соответствующего порядка применительно к банкам с целью расширения возможностей для погашения требований иными лицами.

Заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов учредитель (участник) или третье лицо сможет подать после закрытия реестра требований кредиторов. Причем в заявлении должен быть указан срок погашения, но он не может превышать один год. А если предлагаемый заявителем срок погашения превышает три месяца, то вопрос об удовлетворении заявления подлежит рассмотрению арбитражным судом. При этом в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении должен быть установлен порядок погашения требований, предусматривающий такое погашение ежемесячно равными долями.

Если срок погашения требований кредиторов превышает три месяца, то процедура банкротства (ликвидации) соответствующей финансовой организации не приостанавливается. А денежные средства, поступившие в рамках заявления о намерении, предусматривающего погашение требований в срок свыше трех месяцев, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов по мере их поступления. В случае направления заявления о намерении одним из учредителей (участников) иные учредители (участники) будут вправе присоединиться к нему.

Помимо этого, совершенствуется порядок погашения требований кредиторов путем предоставления отступного. Конкурсный управляющий сможет предлагать кредиторам кредитных, страховых организаций и НПФ в качестве отступного имущество, непроданное после предусмотренных законом "О несостоятельности (банкротстве)" процедур торгов, с соблюдением установленных принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.