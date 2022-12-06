2022-12-06T13:17:00+03:00
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2022
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Госдума во втором чтении приняла проект об установлении МРОТ в 2023 году
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Государственная Дума приняла во втором чтении проект, который установит МРОТ в сумме 16 242 рубля на следующий год. Согласно пояснительной записке, МРОТ в размере 16 242 рубля в... ПРАЙМ, 06.12.2022
финансы, экономика, госпроекты, новости, проект, мрот, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором чтении проект, который установит МРОТ в сумме 16 242 рубля на следующий год.
Согласно пояснительной записке, МРОТ в размере 16 242 рубля в месяц предлагают ввести с 1 января 2023 года. Отмечается, что показатель на 6,3 процента выше размера в предыдущем году.
МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения России на четыре процента, а его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9 процента, подчеркнули в правительстве.