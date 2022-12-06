МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором чтении проект, который установит МРОТ в сумме 16 242 рубля на следующий год. Госдума рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ 6 декабря

Согласно пояснительной записке, МРОТ в размере 16 242 рубля в месяц предлагают ввести с 1 января 2023 года. Отмечается, что показатель на 6,3 процента выше размера в предыдущем году.

МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения России на четыре процента, а его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9 процента, подчеркнули в правительстве.