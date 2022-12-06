МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на два года упрощенную процедуру таможенного декларирования при ввозе оборудования для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2". СМИ: Япония намерена запустить до восьми теплоэлектростанций на СПГ

Действующая редакция закона о таможенном регулировании допускает до 1 января 2023 года таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции, когда товар поставляется комплектно или в разобранном виде, без внесения изменений в решение о его классификации, выданное до 1 июля 2022 года. При этом документы и сведения, необходимые для внесения изменений в такое решение, нужно представить в таможенный орган до 1 марта 2023 года.

Когда ввозятся компоненты, они декларируются под одним кодом, а затем, когда все компоненты ввезены, вносятся уточнения или изменения в классификационное решение. В рамках принятого весной закона это можно делать не каждый раз, когда уточняется перечень ввозимых компонентов, а однократно — когда ввезены все компоненты, которые входят в комплекс.

Первоначальная редакция продлевала действие соответствующих норм лишь на один год, однако в рамках второго чтения Госдума поддержала поправку об их продлении на два года — до 1 января и 1 марта 2025 года соответственно.

Сейчас "Новатэк" продолжает реализовывать проект "Арктик СПГ 2" с плановым сроком запуска первой технологической линии в 2023 году. В середине 2020 года таможня России приняла решение о классификации товаров для проекта по коду, позволяющему использовать нулевую ставку таможенной пошлины. Технологические линии завода собираются из модулей иностранного производства, и после сбоев в графике доставки было принято решение о ввозе модулей технологических линий в Россию из Китая морским транспортом в частично собранном виде.

Также депутаты поддержали поправку, позволяющую не применять предельные размеры ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, в случае введения правительством РФ повышающего коэффициента при расчете экспортной пошлины для отдельных категорий экспортеров.

Это лишит недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности "возможности экспортировать нефтепродукты, которые были ранее поставлены на наш внутренний рынок, и их производителю был возмещен демпфер", пояснял член думского комитета по бюджету и налогам Владислав Резник. Сейчас, по его словам, недобросовестные экспортеры активно пользуются такой возможностью, из-за чего бюджет несет большие убытки.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а нормы о продлении срока упрощенной процедуры таможенного декларирования – через 30 дней после этого.