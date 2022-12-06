МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, сохраняющий на 2023-2025 годы тарифы обязательного социального страхования от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В Госдуме усовершенствуют процедуры ликвидации банков, страховщиков и НПФ

Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.

При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов, сохраняется льгота по уплате страховых взносов. Они, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.

Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", по оценке правительства, в 2023 году составит 129,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 140,3 миллиарда, в 2025 году — 150,3 миллиарда.

А поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы), в эти три года ожидается на уровне 181,5 миллиарда, 196,4 миллиарда и 211 миллиардов рублей соответственно.