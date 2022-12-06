МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий Банка России в целях усиления контроля за деятельностью кредитных рейтинговых агентств. Третье чтение запланировано на 7 декабря. Спрос банков на месячном аукционе репо совпал с лимитом, заявил ЦБ

Документ дает ЦБ полномочия своим нормативным актом устанавливать требования к методологиям таких агентств. Это позволит снизить регуляторные риски и создать надежные ориентиры для рейтинговых агентств при разработке методологий, а также оптимизировать процедуру контроля.

В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе о проверке рейтинговыми агентствами качества своих методологий в соответствии с требованиями ЦБ. При этом они должны будут направлять в Банк России отчеты по итогам проверок. Их периодичность и сроки проведения также определит регулятор. ЦБ, ознакомившись с отчетом, будет принимать решение, насколько они соответствуют правилам и задачам рейтингового агентства, пояснял в ноябре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Помимо этого, Банк России будет вправе запретить рейтинговым агентствам присваивать кредитные рейтинги до устранения выявленных у них нарушений, а если рейтинг присвоен, пересмотрен или подтвержден с нарушением, то требовать его отзыва или пересмотра. ЦБ также будет устанавливать требования к раскрытию информации рейтинговыми агентствами, включая ее состав, порядок и сроки раскрытия.

Законопроект также обязывает все кредитные рейтинговые агентства создать совет директоров (наблюдательный совет), а создание коллегиального исполнительного органа становится добровольным. Такие агентства будут вправе оказывать дополнительные услуги рейтингуемым лицам при обязательном управлении конфликтом интересов, говорил Аксаков.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, а нормы, касающиеся методологий рейтинговых агентств и полномочий ЦБ в части запрета на присвоение кредитных рейтингов и в части раскрытия информации, — через год после опубликования.