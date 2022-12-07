МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Государственная дума приняла закон о преимущественном праве мобилизованного гражданина на ранее занимаемую должность. Песков заявил, что мобилизация завершена

Действие документа распространяется на лиц, "с которыми в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту".

Поправки к закону предусматривают право мобилизованного на другой пост в соответствии с квалификацией, либо на нижестоящую должность, в случае отсутствия вакансии на ранее занимаемом посту.