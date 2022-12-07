МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Россельхознадзору осуществлять контроль ввозимых из-за рубежа агрохимикатов и пестицидов на складах временного хранения. Это даст возможность разгрузить пропускные пункты на границе. Минэкономразвития утвердило требования к сельским отелям

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на оптимизацию контрольно-надзорных процедур в отношении импортируемых пестицидов и агрохимикатов.

Согласно законопроекту, федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами можно будет осуществлять не только в специализированных пунктах пропуска через государственную границу, но и на складах временного хранения.

Перечень таких складов определит Россельхознадзор по согласованию с ФТС России. При подготовке перечня Россельхознадзор будет учитывать технологические возможности складов по приему и временному хранению пестицидов и агрохимикатов, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Перенос контроля на склады временного хранения позволит разгрузить пункты пропуска через границу РФ благодаря перемещению контрольно-надзорных мероприятий вглубь страны, поясняется там же.