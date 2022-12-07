МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил к первому чтению законопроект, упрощающий процедуру приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Госдума одобрила совершенствование процедур приватизации объектов ЖКХ

Законопроект позволяет продавать такие объекты на аукционе за символическую цену в 1 рубль при условии, что новый собственник приведет их порядок.

Документ, внесенный правительством, разработан Минтрансом России для ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и иного государственного или муниципального имущества в порту, которое не востребовано в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта или находится в неудовлетворительном состоянии.

Законопроект допускает приватизацию таких объектов с условием, что новый собственник приведет их в порядок. Критерии, по которым будет определяться неудовлетворительное состояние или невостребованность портовых объектов, установит кабмин РФ.

Начальная цена объекта речного порта, находящегося в неудовлетворительном состоянии, при его продаже на аукционе устанавливается равной 1 рублю. Внесение задатка от претендентов не требуется. Победителем признается участник, который предложил в ходе аукциона самую высокую цену и выполнит условия, установленные в отношении данного имущества. При этом срок выполнения этих условий не может превышать два года.

В случае отказа от преимущественного права покупки или неподписания договора купли-продажи объект будет приватизирован на аукционе в общем порядке.

Дополнительные правовые механизмы, предусмотренные законопроектом, направлены на ускорение перехода прав собственности на заброшенные и невостребованные объекты "эффективным собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание", говорится в пояснительной записке.