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В Совфеде поддержат ужесточение ответственности за утечку данных
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Совет Федерации поддержит ужесточение в России ответственности за утечку личной информации, заявил сенатор Александр Башкин. "Конечно, законодатели поддержат это предложение,... ПРАЙМ, 07.12.2022
экономика, госпроекты, новости, совфед, персональные данные, ответственность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации поддержит ужесточение в России ответственности за утечку личной информации, заявил сенатор Александр Башкин.
"Конечно, законодатели поддержат это предложение, уголовная ответственность может и должна быть введена", — отметил он, подчеркнув, что наказание должно быть соразмерно ущербу.
В свою очередь сенатор Андрей Клишас добавил, что сроки ответственности следует обсудить с Верховным судом.
Владимир Путин ранее заявил, что в России необходимо ужесточить ответственность за утечку персональных данных.