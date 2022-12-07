МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации поддержит ужесточение в России ответственности за утечку личной информации, заявил сенатор Александр Башкин. Путин отметил необходимость ужесточить ответственность за утечку данных

"Конечно, законодатели поддержат это предложение, уголовная ответственность может и должна быть введена", — отметил он, подчеркнув, что наказание должно быть соразмерно ущербу.

В свою очередь сенатор Андрей Клишас добавил, что сроки ответственности следует обсудить с Верховным судом.

Владимир Путин ранее заявил, что в России необходимо ужесточить ответственность за утечку персональных данных.