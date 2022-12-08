МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные и некредитные финансовые организации, а также участников финрынка отвечать на обращения клиентов в течение 15 рабочих дней. Финансист рассказал, как поступить с деньгами до Нового года

Документ устанавливает единообразный подход к рассмотрению обращений, связанных с деятельностью кредитных, страховых, микрофинансовых, клиринговых организаций, негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, профучастников финансового рынка, бирж, операторов инвестиционных и финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и других.

Законопроект, внесенный главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и группой сенаторов, обязывает такие организации отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, если федеральными законами для отдельной категории обращений не предусмотрен иной срок. Причем это касается обращений, которые поступили в эти организации как напрямую, так и через Банк России.

Если в ЦБ поступает обращение, которое ранее не рассматривалось организацией, Центробанк направляет его в эту организацию для рассмотрения по существу и подготовки мотивированного ответа заявителю. Не позднее трех рабочих дней после направления обращения в соответствующую организацию ЦБ должен уведомить об этом заявителя.

Если организации нужно время для дополнительного изучения и проверки информации, изложенной в обращении, она сможет продлить срок его рассмотрения, но не более чем на 15 календарных дней и с обязательным уведомлением заявителя. По итогам рассмотрения обращения организация обязана предоставить заявителю обоснованный ответ со ссылкой на соответствующие требования законодательства и договоров, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

В случае принятия закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.