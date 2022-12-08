МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает до конца 2023 года мораторий на привлечение российских компаний и физлиц к административной ответственности за отдельные нарушения валютного законодательства, произошедшие из-за западных санкций. Нацбанк Белоруссии исключит евро из своей валютной корзины

Редакция первого чтения устанавливала административную ответственность за непредставление в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры РФ одной из категорий значимости. В четверг в рамках второго чтения Госдума поддержал дополнительные поправки к законопроекту, касающиеся продления на 2023 год моратория на штрафы за отдельные нарушение валютного законодательства.

Сейчас до конца текущего года установлен мораторий на привлечение резидентов РФ, которые не смогли выполнить требования валютного законодательства из-за санкций иностранных государств, к ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. Это касается незаконных валютных операций, невозврата валютной выручки, ненадлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговому договору, невозврата денежных средств за неввезенные товары.

Законопроект продлевает действие этого моратория на 2023 год, а также исключает применение административной ответственности, предусмотренной частью 5.2 статьи 15.25 кодекса, к резидентам, которые из-за западных санкций не смогли выполнить требования валютного законодательства. Эта часть предусматривает наказание за действия или бездействие, предусмотренные частями 4, 4.1, 4.3 и 5 этой статьи в случаях, когда сумма незачисленных или зачисленных с нарушением установленного срока на счета в банках денежных средств превышает 100 миллионов рублей и они не подлежат уголовному наказанию

Предусмотренные поправками изменения первоначально содержались в пакете других правительственных законодательных инициатив, но в целях ускорения их принятия они были перенесены этот законопроект. Правительство ранее объясняло необходимость продления моратория усиливающимся со стороны недружественных государств санкционным давлением на РФ, в том числе на российские компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, которое приводит к объективной невозможности для таких компаний исполнять требования валютного законодательства.

Предполагается, что новый закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.