МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, устанавливающего особенности налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В Мосгордуме поддержали льготное налогообложение имущества физлиц

Согласно документу, правительство в 2023 году получит право издавать нормативные акты об особенностях применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех российских регионов, в том числе о постановке на налоговый учет организаций и физических лиц, перехода на специальные налоговые режимы, учета расходов, определения особого порядка признания жителей субъектов налоговыми резидентами России.

Кабмин также будет устанавливать основания и условия неприменения ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах в этих регионах за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета), правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.

Законопроект предусматривает, что обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов применять контрольно-кассовую технику наступает с 1 февраля 2025 года. Однако правительство будет вправе принять решение о продлении начала срока ее применения, но не более чем на три года.

Кабмин также будет устанавливать условия начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на территориях этих четырех регионов. При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.

Проект планируется вынести на рассмотрение ГД 15 декабря.