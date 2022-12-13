Нового главу Счетной палаты не назначат в этом году, считают в Совфеде
Сенатор Иванов: назначения нового главы Счетной палаты не стоит ждать в 2022 году
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Нового председателя Счетной палаты могут не назначить в 2022 году, заявил первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации России Сергей Иванов.
Верхняя палата парламента в среду рассмотрит закон, согласно которому сенаторы получат полномочие назначать и освобождать от должности руководителя Счетной палаты, предлагая президенту России рассмотреть трех кандидатов на пост.
"В этом году даже не ожидайте, мне кажется, назначения (председателя Счетной палаты)", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что это — сугубо его мнение.
Прежний глава ведомства Алексей Кудрин в ноябре досрочно подал в отставку и перешел на работу в "Яндекс".
В данный момент должность председателя Счетной палаты свободна.