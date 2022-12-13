МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Нового председателя Счетной палаты могут не назначить в 2022 году, заявил первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации России Сергей Иванов. В Совфеде поддержали закон о порядке назначения главы Счетной палаты

Верхняя палата парламента в среду рассмотрит закон, согласно которому сенаторы получат полномочие назначать и освобождать от должности руководителя Счетной палаты, предлагая президенту России рассмотреть трех кандидатов на пост.

"В этом году даже не ожидайте, мне кажется, назначения (председателя Счетной палаты)", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что это — сугубо его мнение.

Прежний глава ведомства Алексей Кудрин в ноябре досрочно подал в отставку и перешел на работу в "Яндекс".

В данный момент должность председателя Счетной палаты свободна.