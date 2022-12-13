Госдума приняла закон, упрощающий подтверждение права на нулевой НДС для экспортеров
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, упрощающий подтверждение права на применение нулевой ставки НДС для экспортеров товаров.
Сейчас для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры должны предоставить пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт. При этом с 2015 года у них появилась возможность направлять в ФНС сведения из деклараций с использованием электронного реестра. Остальные документы по-прежнему должны предоставляться на бумаге.
Закон предусматривает, что с 1 января 2024 года экспортеры больше не должны будут предоставлять бумажные документы, включая контракт, для подтверждения нулевой ставки НДС. Вместо этого для экспортеров товаров вводится обязанность представлять в налоговые органы электронные реестры, включающие сведения как из декларации, так и из контракта.
Также при экспорте товаров из России морскими и речными судами с 2024 года не нужно будет проставлять отметки таможенных органов на поручении на отгрузку товаров. Сейчас в числе документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС, экспортеры должны представлять налоговикам копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена".
Кроме того, момент определения налоговой базы по НДС по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров будет определяться единообразно – это будет последний день квартала, в котором собран пакет документов для подтверждения обоснованности нулевой ставки налога. Это позволит упростить процесс сопоставления данных от экспортеров со сведениями, получаемыми ФНС от ФТС России в электронном виде в рамках информационного обмена.
https://1prime.ru/government/20221213/839151987.html