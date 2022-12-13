МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, упрощающий подтверждение права на применение нулевой ставки НДС для экспортеров товаров. В ЕС одобрили минимальный налог на прибыль крупных компаний в 15 процентов

Сейчас для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры должны предоставить пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт. При этом с 2015 года у них появилась возможность направлять в ФНС сведения из деклараций с использованием электронного реестра. Остальные документы по-прежнему должны предоставляться на бумаге.

Закон предусматривает, что с 1 января 2024 года экспортеры больше не должны будут предоставлять бумажные документы, включая контракт, для подтверждения нулевой ставки НДС. Вместо этого для экспортеров товаров вводится обязанность представлять в налоговые органы электронные реестры, включающие сведения как из декларации, так и из контракта.

Также при экспорте товаров из России морскими и речными судами с 2024 года не нужно будет проставлять отметки таможенных органов на поручении на отгрузку товаров. Сейчас в числе документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС, экспортеры должны представлять налоговикам копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена".

Кроме того, момент определения налоговой базы по НДС по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров будет определяться единообразно – это будет последний день квартала, в котором собран пакет документов для подтверждения обоснованности нулевой ставки налога. Это позволит упростить процесс сопоставления данных от экспортеров со сведениями, получаемыми ФНС от ФТС России в электронном виде в рамках информационного обмена.