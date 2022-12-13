МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об увеличении до 600 тысяч рублей штрафов за невыполнение стивидорными компаниями предписаний надзорных органов об устранении выявленных нарушений. В Минэнерго назвали стратегическую цель угольной промышленности

Документ разработан для решения проблемы растущего негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека от деятельности компаний, занимающихся перевалкой, дроблением и сортировкой угля в портах. Это особенно актуально для Приморского и Хабаровского краев, Мурманской области.

В настоящее время административная ответственность за невыполнение предписаний органов государственного экологического и санитарно-эпидемиологического надзора предусматривает штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Как пояснял замглавы Минприроды РФ Мурад Керимов, действующее административное законодательство не стимулирует стивидорные компании соблюдать экологические и санитарные законы. По его словам, в 28 портах в 12 субъектах РФ работает порядка 60 стивидоров, и по данным Росприроднадзора, количество их экологических нарушений растет. Так, если в 2019 году было выявлено 185 нарушений, то в 2020 году — 348, а в 2021 — уже 724.

В связи с этим закон серьезно ужесточает административную ответственность за невыполнение в срок предписаний органов санитарно-эпидемиологического и экологического надзора при перевалке, дроблении и сортировке угля в морском или речном порту. Штраф для юрлиц в этом случае составит от 100 до 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — от 300 до 600 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Этот переходный период связан с необходимостью защиты экономики и снижения административного давления на юридических лиц в условиях зарубежных санкций. Стивидорным компаниям для исполнения требований надзорных органов необходимо провести модернизацию, а в сегодняшних экономических условиях это затруднительно, отмечал Керимов.

За последние 10 лет объем перевалки угля в морских портах РФ вырос втрое и составляет 140 миллионов тонн в год. При этом в соответствии с поручениями президента РФ с 2017 года реализуются масштабные мероприятия по снижению негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду от перевалки, дробления и сортировки угля, однако ряд стивидорных компаний не выполняет эти мероприятия или выполняет ненадлежащим образом, отмечается в пояснительной записке.