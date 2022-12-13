МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2023 года мораторий на привлечение российских компаний и физлиц к административной ответственности за отдельные нарушения валютного законодательства, произошедшие из-за западных санкций. Валюты Австралии и Новой Зеландии снизились

Сейчас до конца текущего года установлен мораторий на привлечение резидентов РФ, которые не смогли выполнить требования валютного законодательства из-за санкций иностранных государств, к ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях.

Это касается незаконных валютных операций, невозврата валютной выручки, ненадлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговому договору, невозврата денежных средств за неввезенные товары.

Принятый во вторник Госдумой закон продлевает действие этого моратория на 2023 год. Он также исключает применение административной ответственности, предусмотренной частью 5.2 статьи 15.25 кодекса, к резидентам, которые из-за западных санкций не смогли своевременно выполнить требования валютного законодательства, и сумма незачисленных или несвоевременно зачисленных на банковские счета денежных средств превышает 100 миллионов рублей, а их действия или бездействие не подлежат уголовному наказанию.

Правительство объясняло необходимость продления моратория усиливающимся санкционным давлением недружественных государств на РФ, в том числе на российские компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, которое приводит к объективной невозможности для таких компаний исполнять требования валютного законодательства.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.