МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает Банку России продать банк "Открытие" банку ВТБ до конца 2023 года, а также продлевает антисанкционные полномочия ЦБ. Замглавы Минфина ожидает сделки ВТБ по приобретению "Открытия" в 2022 году

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года.

Закон, принятый Госдумой во вторник, продлевает до конца 2023 года право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без проведения торгов и предварительного согласования сделки с ФАС.

Закон также продлевает ряд антисанкционных полномочий Банка России, действующих до конца 2022 года.

Так, на 2023 год продлеваются полномочия совета директоров ЦБ по установлению сроков раскрытия информации кредитными и некредитными финансовыми организациями, субъектами национальной платежной системы, которые превышают сроки, установленные федеральными законами и нормативными актами регулятора. Также это касается установления требований к деятельности таких организаций в части нормативов, состава и структуры активов, размера капитала и т.д.

Помимо этого, на 2023-2024 годы продлеваются полномочия совета директоров ЦБ по определению функций АО "Национальная система платежных карт" в целях обеспечения операций с использованием международных платежных карт на территории России.

На аналогичный срок сохраняется и норма, согласно которой антисанкционные решения совета директоров Банка России подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 10 дней со дня принятия.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.