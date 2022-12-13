МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении до конца 2023 года срока действия специального регулирования в различных сферах, введенного ранее из-за санкций недружественных России стран. Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения из-за санкций

В частности, до конца 2023 года продлевается право правительства РФ устанавливать порядок оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, без нанесения на них средств идентификации в отдельных случаях, а также особенности эксплуатации воздушных судов, взятых в лизинг у иностранных компаний, и исполнения таких договоров лизинга.

По действующему законодательству Российский экспортный центр, ЭКСАР, Росэксимбанк и их "дочки" осуществляют финансовую, страховую, гарантийную и иную поддержку экспорта и импорта. При этом правительство вправе в 2022 году принять решение о возложении таких функций на иную организацию — российское юрлицо, 100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежит РФ и (или) российским лицам. Закон продлевает это право кабмина и на 2023 год.

До конца следующего года также сохранятся полномочия правительства по принятию решений, касающихся увеличения цен госконтрактов на проведение строительных работ и работ по сохранению объектов культурного наследия и сроков их исполнения

Кроме того, на 2023 год продлеваются требования об одновременной уплате налогов, страховых взносов при оплате труда работникам в соответствии с законом о гособоронзаказе. "Внесенные изменения в законодательство… позволят разблокировать процесс и обеспечить своевременность и полноту выплат заработной платы сотрудникам стратегически важного оборонно-промышленного комплекса нашей страны", — пояснил журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Также на год, но уже на 2024-й, продлевается возможность изменения существенных условий концессионного соглашения, заключенного до 1 марта 2022 года, без согласования с ФАС России, за исключением случаев, когда объектом соглашения являются объекты ЖКХ, объекты по производству, передаче и распределению электроэнергии, объекты газоснабжения, объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 января 2023 года.