МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Глава Российской академии наук Геннадий Красников, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, а также глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский вошли в состав экспертного совета при правительстве России, сообщает кабмин. ГД установила право мобилизованного на ранее занимаемую должность

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин встретится с членами экспертного совета при правительстве РФ для обсуждения планов на 2023 год.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета при правительстве. В рамках ротации в него вошли президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский", — говорится в сообщении.

Также, как отмечает правительство, в состав совета распоряжением включены глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.

Экспертный совет при правительстве — консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Совет занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов по вопросам достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.