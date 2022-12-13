МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, отменяющий требование раздельной выкладки винодельческой продукции в розничной продаже в зависимости от сроков занесения в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Названы лучшие игристые вина России

Сейчас винодельческая продукция (за исключением коньяка и бренди), произведенная и зафиксированная в ЕГАИС не позднее 26 июня 2020 года, должна выкладываться в рознице отдельно от продукции, произведенной после этой даты. А при продаже в розницу коньяка и бренди их выкладка должна осуществляться отдельно от продукции, произведенной после 2 июля 2021 года.

Законопроект отменяет эти требования. В пояснительной записке это обосновано тем, что, по информации представителей торговых сетей, сотрудники торговых точек не имеют возможности идентифицировать продукцию по дате ее регистрации в ЕГАИС. К тому же требования раздельной выкладки при розничной продаже винодельческой продукции в полной мере обеспечили повышение ее качества, но они изначально рассматривались как временные и в настоящее время излишни, указывается там же.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

По данным Росалкогольрегулирования, остаток винодельческой продукции, произведенной до 26 июня 2020 года и находившейся в обороте по состоянию на 17 января 2022 года, составил около 8,1 миллиона декалитров, а остаток коньяка и бренди, произведенных до 2 июля 2021 года и находившихся в обороте на ту же дату, — 2,5 миллиона декалитров.

При этом, по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), общее количество находящейся в розничной продаже винодельческой продукции (за исключением коньяка и бренди) в настоящее время составляет более 8,2 миллиона бутылок, а коньяка, бренди — более 13,15 миллиона бутылок.

Помимо этого, Госдума приняла во втором чтении законопроект о преимущественном праве субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на выкуп арендуемых ими грузовиков, строительной и сельхозтехники.

Сейчас компании малого и среднего бизнеса имеют преимущественное право выкупа арендуемой государственной или муниципальной недвижимости. Законопроект с 1 марта 2023 года предоставляет субъектам МСП такое право и в отношении арендуемого ими не менее двух лет движимого имущества: грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники.

Согласно пояснительной записке, у компаний малого и среднего бизнеса есть в возмездном и безвозмездном пользовании движимое имущество рыночной стоимостью свыше 500 тысяч рублей — например, сельскохозяйственная, строительная и иная техника. При этом у субъектов МСП нет финансовых ресурсов для конкуренции на открытых торгах с крупными организациями.

Они "фактически поставлены на грань выживания", так как в сложившейся ситуации не в состоянии сохранить находящуюся в их пользовании технику, а региональные и местные власти не вправе предоставить им какие-либо преимущества при ее продаже на открытых конкурсах или аукционах, сказано в пояснительной записке.

Принятие закона позволит региональным и местным властям оказывать адресную поддержку представителям малого и среднего бизнеса. Субъекты МСП смогут без аукциона или конкурса выкупать государственное или муниципальное движимое имущество, которое находится у них в пользовании не менее двух лет.