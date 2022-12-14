МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий до 1 января 2024 года не применять в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях законодательство РФ об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами и ответственности владельцев опасного объекта (ОСОПО). Госдума отсрочила страхование ответственности перевозчиков в новых регионах

Редакция первого чтения в Госдуме касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В ходе второго чтения депутаты поддержали поправку, согласно которой в этих четырех новых регионах России до конца 2023 года не применяется законодательство РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на этом объекте, а также об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Однако перевозчики, зарегистрированные в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях, которые осуществляют перевозки пассажиров за пределами этих регионов, должны будут страховать свою ответственность в соответствии с законом РФ об обязательном страховании гражданской ответственности.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года, а нормы, касающиеся страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов и перевозчиков, распространяться на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.