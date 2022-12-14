МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который разрешает правительству при исполнении федерального бюджета в 2022 году увеличивать средства своего резервного фонда на сумму до 900 миллиардов рублей за счет внутренних госзаимствований, без правки закона о бюджете. Госдума разрешила увеличить резервный фонд правительства

Закон предусматривает возможность в текущем году увеличить бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ на сумму до 900 миллиардов рублей с превышением общего объема расходов, предусмотренного законом о федеральном бюджете. Причем сделать это разрешается через внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи, то есть без правки самого бюджета, но только после согласования с парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований.

Это изменение призвано обеспечить уже в 2022 году выполнение ряда расходных обязательств 2023 года, которые правительство и получатели готовы исполнять сразу с первого дня, пояснял ранее директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина РФ Сергей Романов.

В частности, по его словам, это касается поддержки ликвидности Пенсионного фонда РФ для обеспечения пенсионных выплат в январе, а также поддержки отдельных юрлиц, которые готовы начинать работу с 1 января. Это позволит обеспечить меры по поддержке экономики, не превышая в 2023 году предельного объема дефицита бюджета, отмечал глава департамента Минфина.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других содержащихся в нем норм. Первоначальная редакция устанавливала единые правила предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам — производителям товаров, работ, услуг. При рассмотрении документа во втором чтении в него были внесены дополнительные изменения, касающиеся резервного фонда кабмина.