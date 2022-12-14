МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий до 1 января 2025 года возможность получения господдержки компаниями малого и среднего бизнеса, которые продают детскую и учебную литературу. Третье чтение запланировано на 15 декабря. В "Яндекс Плюс" появятся книжные сервисы, сообщили СМИ

В настоящее время органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам МСП, работающим в сфере социального предпринимательства.

В частности, до конца текущего года такую поддержку могут получать компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся продажей книг для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы.

Законопроект продлевает такую возможность на два года – до конца 2024 года. Это будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию данной социально значимой отрасли, особенно в регионах, где сложилась непростая экономическая ситуация с распространением книг через небольшие книжные магазины. Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

По информации комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, доля киосков в структуре рыночных каналов сбыта книжной продукции в России постепенно сокращается. По итогам 2021 года она составила лишь 0,1% (71 миллион рублей), тогда как по итогам 2014 года составляла 4,2%.

По данным единого реестра Российского книжного союза, по состоянию на июль 2022 года в России насчитывалось около 5300 книжных магазинов. При этом порядка 70% из них составляют небольшие магазины с годовым оборотом по книгам менее 15 миллионов рублей.