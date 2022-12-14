МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который предусматривает с 10 марта по 10 мая 2023 года направление 46% поступлений НДПИ от "Алросы" в федеральный бюджет, остальных 54% — в бюджеты регионов.

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Согласно действующей норме Бюджетного кодекса, все доходы от налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов зачисляются в региональные бюджеты.

Закон приостанавливает с 10 марта по 10 мая 2023 года действие этой нормы в отношении налога на добычу природных алмазов, исчисленного организациями, в которых доля прямого участия РФ "составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года". Поступления этого налога от таких налогоплательщиков будут зачисляться в федеральный бюджет с 10 марта по 10 мая 2023 года по нормативу 46%, в региональный бюджет – 54%.

"Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией России, на долю которой приходится 26% мировой и 95% российской добычи алмазов. При этом РФ в ней принадлежат 33% акций, Республике Саха (Якутия) — 25%, алмазодобывающим районам Якутии – 8%.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других содержащихся в нем норм.