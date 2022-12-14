МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о преимущественном праве субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на выкуп арендуемой техники. Правительство расширило перечень технологий для заключения СПИК 2.0

Сейчас компании малого и среднего бизнеса имеют преимущественное право выкупа арендуемой государственной или муниципальной недвижимости. Закон с 1 марта 2023 года предоставляет субъектам МСП такое право и в отношении движимого имущества, арендуемого ими не менее года. При этом правительство РФ будет устанавливать состав и виды движимого имущества, не подлежащего отчуждению.

Согласно пояснительной записке, у компаний малого и среднего бизнеса есть в возмездном и безвозмездном пользовании движимое имущество рыночной стоимостью свыше 500 тысяч рублей – например, сельскохозяйственная, строительная и иная техника. При этом у субъектов МСП нет финансовых ресурсов для конкуренции на открытых торгах с крупными организациями.

Они "фактически поставлены на грань выживания", так как в сложившейся ситуации не в состоянии сохранить находящуюся в их пользовании технику, а региональные и местные власти не вправе предоставить им какие-либо преимущества при ее продаже на открытых конкурсах или аукционах, сказано в пояснительной записке.

Закон позволит региональным и местным властям оказывать адресную поддержку представителям малого и среднего бизнеса. Они смогут без аукциона или конкурса выкупать государственное или муниципальное движимое имущество, которое находится у них в пользовании не менее года.