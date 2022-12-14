МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Спикер Госдумы сможет принимать решения о дополнительных выплатах депутатам в рамках бюджета, предусмотренного на Думу, соответствующее постановление с поправками в регламент было принято палатой в среду. ЦБ закрепит требования к выплате инвестдохода по страхованию жизни

"(Спикер Госдумы) принимает решения об иных выплатах депутатам Государственной Думы в пределах средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год на функционирование Государственной Думы", — следует из принятой поправки в регламент ГД.