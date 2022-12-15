МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ об увеличении на февраль-март 2023 года НДПИ для "Алросы" на 19 миллиардов рублей. Сенаторы разрешили направлять часть поступлений НДПИ от "Алросы" в бюджет

Поправка вносит изменение в Налоговый кодекс, которое увеличивает сумму НДПИ на природные алмазы, которые добываются компанией "Алроса", "за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года включительно на величину 9 500, выраженную в миллионах рублей". Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, налог для компании увеличивается на 19 миллиардов рублей.

Соответствующая поправка была поддержана комитетом в четверг при подготовке ко второму чтению законопроекта о предоставлении вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на Дальнем Востоке.

Эта поправка связана с изменениями в Бюджетный кодекс, которые содержатся в законе, принятом Госдумой во вторник. Эти изменения предусматривают временно, с 10 марта по 10 мая 2023 года, централизацию в федеральном бюджете 46% поступлений НДПИ, поступающих от "Алросы" за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года. Остальные 54% будут направлены в бюджет Якутии. Сейчас все доходы от НДПИ при добыче природных алмазов зачисляются в региональный бюджет.

Данные изменения позволят Якутии компенсировать выпадающие доходы, в частности из-за невыплаты дивидендов "Алросы", и обеспечить бюджет региона, пояснял в прошлую пятницу на заседании бюджетного комитета директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина РФ Сергей Романов.

Другой поддержанной комитетом поправкой уточняется порядок оценки стоимости добытых алмазов массой 10,80 карата и более при определении налоговой базы по НДПИ. Оценка стоимости алмаза будет производиться исходя из цены его реализации, а в случае направления таких алмазов на дальнейшую переработку — исходя из средневзвешенной цены их реализации, причем в обоих случаях без учета НДС и не ниже первичной (лимитной) оценки, проводимой в соответствии с законодательством о драгоценных металлах и драгоценных камнях.