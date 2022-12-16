МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее изменения в государственную программу "Развитие транспортной системы", на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах в 2023 году правительством предусмотрено 5 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. Правительство направит средства на Мурманский транспортный узел

"Правительство продолжает поддерживать внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах. Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и, как результат, повысить безопасность на дорогах. В федеральном бюджете на эти цели в 2023 году предусмотрено более 5 миллиардов рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в государственную программу "Развитие транспортной системы". В программу добавлены новые этапы внедрения интеллектуальных транспортных систем в городах, реализующих эти проекты, а также их основные параметры.

Предполагается постепенно охватить информационно-навигационными системами весь общественный транспорт. Также планируется подключить не менее 85% светофоров к центрам управления дорожным движением. Кроме того, не менее 60% парковочных мест предполагается подключить к системам управления парковочным пространством.

"Также в рамках программы на дорогах должны появиться информационные табло с данными по как минимум девяти параметрам, в том числе о погодных условиях, ремонтных работах и ситуации на дорогах в целом. С их помощью водители смогут выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки", — отметили в кабмине.

Работа по внедрению ИТС ведётся в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Сейчас в ней принимают участие 49 городов из 42 регионов, в том числе из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краёв, Белгородской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Кировской и Курской областей.