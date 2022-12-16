МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство подготовило законопроект, который позволит с 1 января 2023 года снизить налоговую нагрузку на участников промышленных кластеров, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство обсудит приостановку соглашений с Латвией о налогах

"Выполняя поставленную президентом задачу, с 1 января следующего года для них создадим более комфортные условия. Скорректируем налоговое законодательство. Подготовлены изменения, которые позволят бизнесу, работающему на таких территориях, платить страховые взносы по пониженному тарифу – чуть более 7,5% при соблюдении ряда требований", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Пользоваться льготным режимом можно будет при заключении специального инвестиционного контракта с РФ – СПИК. Сейчас таких контрактов уже более 40. Единый пониженный тариф будет действовать до окончания контракта, но не более 7 лет. Также в проекте предусмотрен ряд условий, включая проведение налогового мониторинга в отношении участников кластеров, заключивших СПИК.

"Принятие законопроекта поможет снизить налоговую нагрузку на бизнес, работающий в промышленных кластерах, позволит им нарастить объемы производства продукции, выпущенной в России, а в регионах появятся новые рабочие места для наших граждан", – добавил глава правительства.

Он поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову как можно скорей внести документ в Госдуму.