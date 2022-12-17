МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Свыше 150 проектов Москва разрабатывает по программе комплексного развития территорий, это даст городу около 550 тысяч новых рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. МИД призвал снять санкции с экспорта российского зерна и удобрений

"По программе комплексного развития территорий мы разрабатываем свыше 150 проектов. Их реализация даст городу около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объём инвестиций составит 7 трлн рублей, в бюджет столицы поступит около 3 трлн рублей", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в 2020 году был заключен первый в России договор по программе комплексного развития территорий. Пилотным проектом стала реорганизация бывшей промзоны "Октябрьское поле" на северо-западе столицы.

Кроме того, сейчас на месте старых производственных объектов активно растут жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой. Недавно застройщик сдал дом с медицинским центром. Рядом завершается строительство школы на 800 учеников. Также в планах — два детских сада на 200 мест в составе жилых домов.

"Вместе с инвесторами мы обустраиваем заброшенные участки города. Строим там комфортное жильё, садики и школы, поликлиники, создаём места для отдыха. Прокладываем новые дороги и открываем современные предприятия, где можно найти работу рядом с домом", — говорится в сообщении.