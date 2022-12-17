Москва разрабатывает cвыше 150 проектов по программе комплексного развития территорий
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Свыше 150 проектов Москва разрабатывает по программе комплексного развития территорий, это даст городу около 550 тысяч новых рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"По программе комплексного развития территорий мы разрабатываем свыше 150 проектов. Их реализация даст городу около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объём инвестиций составит 7 трлн рублей, в бюджет столицы поступит около 3 трлн рублей", — написал Собянин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в 2020 году был заключен первый в России договор по программе комплексного развития территорий. Пилотным проектом стала реорганизация бывшей промзоны "Октябрьское поле" на северо-западе столицы.
Кроме того, сейчас на месте старых производственных объектов активно растут жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой. Недавно застройщик сдал дом с медицинским центром. Рядом завершается строительство школы на 800 учеников. Также в планах — два детских сада на 200 мест в составе жилых домов.
"Вместе с инвесторами мы обустраиваем заброшенные участки города. Строим там комфортное жильё, садики и школы, поликлиники, создаём места для отдыха. Прокладываем новые дороги и открываем современные предприятия, где можно найти работу рядом с домом", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/government/20221217/839215344.html