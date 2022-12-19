МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Правительство России предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химической продукции, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство поручило представить предложения по обеспечению промипотеки

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена разработка и производство отдельных видов химической продукции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в обновлённый перечень вошли 26 технологий производства химических веществ. Среди них – удобрения и средства защиты растений, составы для нефтедобычи, моющие средства, производные для косметики, добавки для пластика и каучука, присадки к топливу и смазочным материалам, дезинфицирующие вещества, сырьё для фармацевтической промышленности, вещества для пищевых добавок.

Расходы на исследования и разработки, включённые в перечень правительства, исключаются из базы расчёта налога на прибыль. Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи, поясняет пресс-служба.

Решение позволит простимулировать развитие отечественной малотоннажной и среднетоннажной химии в условиях внешних ограничений, также отмечается в сообщении.