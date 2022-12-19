МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда в 16 242 рубля на следующий год. Путин призвал к активному увеличению МРОТ

Согласно пояснительным материалам, МРОТ в 16 242 рубля установят с 1 января. Отмечается, что сумма повысится на 6,3 процента по сравнению с прошлым годом. По данным правительства, размер на четыре процента превысил прожиточный минимум трудоспособного населения. Кроме того, соотношение МРОТ к медианной зарплате за предыдущий год составит 45,9 процента.

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.