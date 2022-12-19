МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о направлении в федеральный бюджет 46 процентов НДПИ от "Алросы" и в региональные 54 процента с 10 марта по 10 мая 2023 года. В Госдуме одобрили повышение НДПИ для "Алросы" на февраль-март

Согласно документу, в этот период будет приостановлен закон о поступлении 100 процентов доходов от добычи природных алмазов в бюджеты регионов. Так, региональные власти получат 54 процента налоговых отчислений, а остальные 46 процентов пойдут в бюджет страны.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других содержащихся в нем норм.

НАЛОГ ОТ ПРОДАЖИ КОМПАНИЙ

Путин также освободил от налога от продажи акций доходы российских компаний, попавших под санкции, в 2022 году.

Нулевая ставка распространится на юрлица, которые непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года на момент реализации акций и долей.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА НКО

Российский лидер также подписал закон, который сокращает налоговую нагрузку на некоммерческие организации (НКО) — получателей господдержки при реализации федеральных проектов.

Кроме того, доходы в виде работ, услуг и имущественных прав в период выполнения госзаказов не будут учитываться при расчете налогов.

Отмечается, что закон распространится на на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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