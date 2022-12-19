Путин разрешил временно централизовать в бюджете 46 процентов поступлений НДПИ от "Алросы"
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о направлении в федеральный бюджет 46 процентов НДПИ от "Алросы" и в региональные 54 процента с 10 марта по 10 мая 2023 года.
Согласно документу, в этот период будет приостановлен закон о поступлении 100 процентов доходов от добычи природных алмазов в бюджеты регионов. Так, региональные власти получат 54 процента налоговых отчислений, а остальные 46 процентов пойдут в бюджет страны.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других содержащихся в нем норм.
НАЛОГ ОТ ПРОДАЖИ КОМПАНИЙ
Путин также освободил от налога от продажи акций доходы российских компаний, попавших под санкции, в 2022 году.
Нулевая ставка распространится на юрлица, которые непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года на момент реализации акций и долей.
СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА НКО
Российский лидер также подписал закон, который сокращает налоговую нагрузку на некоммерческие организации (НКО) — получателей господдержки при реализации федеральных проектов.
Кроме того, доходы в виде работ, услуг и имущественных прав в период выполнения госзаказов не будут учитываться при расчете налогов.
Отмечается, что закон распространится на на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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https://1prime.ru/government/20221219/839225284.html