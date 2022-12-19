МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который повышает порог стоимости ювелирных изделий, покупаемых гражданами без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч рублей, банковской картой – до 400 тысяч рублей. Производитель ювелирных изделий Sokolov перенес сбор заявок на облигации

В настоящее время идентификация не требуется при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, а при использовании банковской карты – 200 тысяч. Законопроект повышает эти пороги до 60 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. При этом у продавца таких ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть потребовать предъявить паспорт, при наличии подозрений, что покупка осуществляется в целях легализации преступных доходов.

На рассмотрение Думы законопроект планируется вынести на текущей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков.

Предполагается, что в случае принятия закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

В частности, с 1 сентября 2023 года должны начать действовать нормы, допускающие перевозку из банков монет из драгметаллов, прошедших эмиссию, покупателям-физлицам без использования спецавтомобилей и вооруженной охраны. Но до этого ЦБ должен установить предельный размер общей стоимости монет, которые можно будет перевозить подобным образом.

А с 1 марта 2024 года вступят в силу положения, касающиеся получения статуса художника-ювелира и требований к такому физлицу (включение в реестр, наличие не менее трех изготовленных им ювелирных изделий, которые прошли опробование и клеймение государственным пробирным клеймом, участие в ювелирных конкурсах, выставках и прочее).