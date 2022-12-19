МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об особенностях налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 декабря. Перевозчики в новых субъектах смогут не страховаться по законам России

Документ предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех регионов России.

В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета).

При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.

Помимо этого, обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов применять контрольно-кассовую технику на новых территориях вводится с 1 февраля 2025 года. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о продлении начала срока ее применения, но не более чем на три года.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.