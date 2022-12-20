МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Потолок цен на газ в ЕС может отпугнуть экспортеров СПГ, считает эксперт

Документ обеспечивает единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту. Соответствующие изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

Расширение и рост несырьевого неэнергетического экспорта является важнейшей задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Она предполагает реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

В соответствии с практикой формирования статистического и ведомственного учетов об объемах экспорта при представлении данных отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, Минэкономразвития России и Российским экспортным центром возникают разногласия в части позиций несырьевого неэнергетического экспорта, говорится в пояснительной записке.

Для устранения таких разногласий новый закон закрепляет на законодательном уровне понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту, в рамках статистического и ведомственного учета для целей реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Этот национальный проект реализуется с 2018 года. Он объединяет федеральные проекты "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Нацпроект предусматривает экспорт по 97 группам несырьевых неэнергетических промышленных и сельскохозяйственных товаров согласно перечню товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Закон должен вступить в силу по истечении 45 дней со дня его официального опубликования. Этот переходный период нужен для разработки акта правительства, которым будет утвержден перечень кодов товаров несырьевого неэнергетического экспорта в соответствии с единой товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС.