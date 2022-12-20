МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Юань растет после решения Народного банка Китая по ставке

Редакция первого чтения предусматривала снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день.

При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа).

В ходе второго чтения Госдума поддержала дополнительную поправку, которая снижает вдвое максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней.

Сейчас по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 30% от суммы основного долга. Поправка снижает этот порог до 15%.

Другая поддержанная депутатами поправка переносит срок вступления законопроекта в силу с 1 июля 2022 года на 1 июля 2023 года.