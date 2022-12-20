МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 января 2024 года информировать физлиц-заемщиков о кредитных рисках, когда показатель их долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%. ГД снизит предельные ставки и переплату по микрозаймам с 2023 года

Документ разработан в целях защиты граждан от необдуманных действий с заемными средствами. Информирование о возможных рисках поможет заемщикам принимать взвешенные решения при обращении за потребительским кредитом или займом, в том числе ипотечным.

Банки и МФО должны будут в своих внутренних документах определить порядок расчета суммы среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика в соответствии с требованиями Банка России. Одновременно законопроект обязывает таких кредиторов до заключения кредитного договора или изменения его условий уведомлять заемщика в письменной форме о рисках, обусловленных высоким значением ПДН, если оно превышает 50%.

В целом же, согласно законопроекту, банки и МФО должны будут рассчитывать ПДН при принятии решений о предоставлении таких кредитов и займов; об увеличении размера среднемесячного платежа (за исключением кредита с лимитом кредитования); об увеличении лимита кредитования по соответствующим кредитам и о продлении срока действия такого кредитного договора.

Если между датами расчета ПДН и заключения кредитного договора или принятия решения об увеличении лимита кредитования прошло более 31 дня, банк и МФО будут обязаны рассчитать его заново. Аналогичная обязанность для них вводится и в случае, если кредит, предоставленный для полного или частичного погашения другого займа, не был использован заемщиком в течение 60 дней после его предоставления.

Банки и МФО будут вправе не рассчитывать ПДН для образовательных кредитов; займов на военную ипотеку с господдержкой; займов инвалидам на покупку технических средств реабилитации и оплату услуг; при предоставлении кредитных каникул; увеличении среднемесячного платежа из-за события, предусмотренного кредитным договором. А при уступке банку или МФО прав по договорам потребительского займа, в том числе ипотечным, по котором должен был рассчитываться ПДН, кредитор должен будет передать этим организациям его значение, рассчитанное на самую позднюю дату.