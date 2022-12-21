МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который позволит самозанятым стать участниками рынка органической продукции. Вице-премьер Белоруссии назвал ожидаемый объем экспорта продовольствия

Органическая продукция – это экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.) При этом в единый госреестр производителей такой продукции сейчас включаются лишь сведения о юрлицах и индивидуальных предпринимателях.

Закон разрешает с 1 сентября 2023 года включать в этот реестр также сведения о самозанятых, что позволит им наносить на свою продукцию знак "Органик", получать государственную поддержку и на равных конкурировать с юрлицами и ИП на рынке органической продукции.

Реализация закона будет способствовать увеличению объемов органической продукции на российском рынке, пояснял ранее председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. При этом он отмечал, что именно самозанятые являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов.