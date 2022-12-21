МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который упростит механизм передачи вооружений отечественным предприятиям для выполнения государственного оборонного заказа, создания новых видов продукции, либо ее утилизации. Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2023 год

Правительство сформировало документ в соответствии с указанием президента Владимира Путина от 27 мая 2022 года вывести из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества отношения, возникающие при передачи оборонно-наступательных средств, припасов и материалов для их последующего производства. Отмечается, что этот вид отношений будут регулировать другие российские акты.

Закон призван упростит механизм передачи продукции военного назначения федеральными органами исполнительной власти отечественным организациям с целью выполнения гособоронзаказа.

Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.