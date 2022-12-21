Госдума упростила порядок передачи вооружения для гособоронзаказа
Госдума приняла закон об упрощении передачи вооружения для гособоронзаказа
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который упростит механизм передачи вооружений отечественным предприятиям для выполнения государственного оборонного заказа, создания новых видов продукции, либо ее утилизации.
Правительство сформировало документ в соответствии с указанием президента Владимира Путина от 27 мая 2022 года вывести из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества отношения, возникающие при передачи оборонно-наступательных средств, припасов и материалов для их последующего производства. Отмечается, что этот вид отношений будут регулировать другие российские акты.
Закон призван упростит механизм передачи продукции военного назначения федеральными органами исполнительной власти отечественным организациям с целью выполнения гособоронзаказа.
Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.