МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий правительству сохранить контроль над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, при снижении доли РФ в них до 25% и ниже. Эмиратская ADNOC купит 24,9 процента акций австрийской OMV

Сейчас законодательство предусматривает два основания для использования государством специального права ("золотой акции") для осуществления контроля за деятельностью компаний: во-первых, на начальном этапе акционирования унитарного предприятия, то есть непосредственно при приватизации его имущественного комплекса; во-вторых, при принятии решения об исключении акционерного общества из перечня стратегических.

Закон вводит новое основание, позволяющее правительству РФ использовать специальное право на участие в управлении акционерным обществом. Это будет возможно при принятии кабмином решений об отчуждении находящихся в федеральной собственности обыкновенных акций стратегически значимых АО, в результате которых доля РФ в них снижается до 25% и ниже.

Право "золотой акции" в этом случае будет применяться в отношении АО, имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности государства, в которых РФ до отчуждения части акций имела блокирующий пакет (не менее 25% плюс одна акция). Это распространяется лишь на те АО, которые являются стратегически значимыми в соответствии с законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.