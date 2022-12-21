МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Госдума расширила список оснований для применения "золотой акции"

Министры финансов России и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией 3 октября текущего года по итогам переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Мишустин назвал договор важным документом, отметив, что он закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства.

Договор разработан в целях реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере, утвержденной декретом высшего госсовета Союзного государства.

Основными целями договора являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле и иных формах экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов России и Белоруссии в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.